СРОЧНО! Помогите, пожалуйста..! ♡♡♡ 1) 13 г цинка поместили в раствор серной кислот??. какая масса водорода образовалась? 2) напишите уровнение возможных реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном видах между следующим...
Химия
СРОЧНО! Помогите, пожалуйста..! ♡♡♡ 1) 13 г цинка поместили в раствор серной кислот??. какая масса водорода образовалась? 2) напишите уровнение возможных реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном видах между следующими веществами: а) CaCl2 и Na2CO3 б) K2SO4 и HCI в)NaOH и H2SO4 г)CuSO4 и KOH 3) Осуществите опытным путем следуйщий превращения : CuSO4 -gt; Cu (OH)2 -gt; CuCI2 Напишите уравнения соответствующих реакций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn+H2SO4=ZnSO4+H2 n=m/M m(Zn)=13/65=0.2моль m=n*M m(H2)=0.2*2=0.4г
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