СРОЧНО! Помогите, пожалуйста..! ♡♡♡ 1) 13 г цинка поместили в раствор серной кислот??. какая масса водорода образовалась? 2) напишите уровнение возможных реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном видах между следующим...

Химия

СРОЧНО! Помогите, пожалуйста..! ♡♡♡ 1) 13 г цинка поместили в раствор серной кислот??. какая масса водорода образовалась? 2) напишите уровнение возможных реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном видах между следующими веществами: а) CaCl2 и Na2CO3 б) K2SO4 и HCI в)NaOH и H2SO4 г)CuSO4 и KOH 3) Осуществите опытным путем следуйщий превращения : CuSO4 -gt; Cu (OH)2 -gt; CuCI2 Напишите уравнения соответствующих реакций

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