СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Что такое абсолютизма? Раскройте подробно это опре??еление в сравнении истории двух стран- России и любой другой европейской.

История
СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Что такое абсолютизма? Раскройте подробно это опре??еление в сравнении истории двух стран- России и любой другой европейской.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АБСОЛЮТИЗМ (франц. absolutisme от лат. absolutus — безусловный, неограниченный) — форма правления, при которой верховная власть в стране целиком принадлежит одному лицу; неограниченная монархия. Характерные черты абсолютной монархии. Особенности российского абсолютизма. 
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