СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Что такое абсолютизма? Раскройте подробно это опре??еление в сравнении истории двух стран- России и любой другой европейской.

История

СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Что такое абсолютизма? Раскройте подробно это опре??еление в сравнении истории двух стран- России и любой другой европейской.

Автор: Гость