СРОЧНО!!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ "ГОРЕ ОТ УМА" План: 1) Смысл названия комедии.2) В чём вина, и в чём беда Софьи?3)Гончаров о Софьи.

Литература
СРОЧНО!!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ "ГОРЕ ОТ УМА" План: 1) Смысл названия комедии.2) В чём вина, и в чём беда Софьи?3)Гончаров о Софьи.
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