СРОЧНО!!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ "ГОРЕ ОТ УМА" План: 1) Смысл названия комедии.2) В чём вина, и в чём беда Софьи?3)Гончаров о Софьи.

Литература

СРОЧНО!!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ "ГОРЕ ОТ УМА" План: 1) Смысл названия комедии.2) В чём вина, и в чём беда Софьи?3)Гончаров о Софьи.

Автор: Гость