Срочно!!!!помогите пожалуйста!!!!Напиши про свое обучение и про свои планы- что из этих предметов ты хочешь делать лучше и какие получать оценки.I get ... marks on ... .I want to get ... on ... .I want to ... better and... .
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Срочно!!!!помогите пожалуйста!!!!Напиши про свое обучение и про свои планы- что из этих предметов ты хочешь делать лучше и какие получать оценки.I get ... marks on ... .I want to get ... on ... .I want to ... better and... .
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