Срочно помогите пожалуйста решить 10 задач одним действием решение. 1. Из 4 кг проса получают 3 кг пшена. Сколько килограммов пшена изготовят из 40 кг проса? 2. Первое число 400, второе- в 10 раз меньше первого, а третье- в...

Математика
Срочно помогите пожалуйста решить 10 задач одним действием решение. 1. Из 4 кг проса получают 3 кг пшена. Сколько килограммов пшена изготовят из 40 кг проса? 2. Первое число 400, второе- в 10 раз меньше первого, а третье- в 5 раз меньше второго. Найти третье число. 3. В парке росли сосны, дубы и липы - всего 80 деревьев. Четвертую часть всех деревьев составляли дубы, а сосен и лип было поровну. Сколько лип росло в парке? 4. В 7 ящиков распаковали 56 кг печенья, поровну в каждый ящик. В школьный буфет отправили 6 ящиков печенья. Сколько килограммов печенья отправили в школьный буфет? 5. В киоск привезли 72 кг помидоров в 8 одинаковых корзина. 54 кг помидоров продали. Сколько корзин помидоров осталось? 6. В семи одинаковых упаковках лежало по 15 яиц. На завтрак в столовой приготовили яичницу из 80 яиц. Сколько яиц осталось? 7. В трех одинаковых столовых наборах 36 ложек. На сколько человек рассчитан один набор? 8. На свадебном столе в 6 ваза лежало по 6 красных и 5 желтых яблок. Сколько всего яблок лежало на свадебном столе? 9. 3 коробки цветных мелков стоят 24 рубля. Сколько таких коробок с мелкими можно купить на 72 рубля? 10. Юта начертить ломаю из четырех звеньев. Длина первого звена 4 см, а каждое следующее звено в 2 раза длиннее предыдущего. Чему равна длина последнего звена?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40·3:4=30 2) 400:10:5=8 3) 80:4·3:2=30 4) 56:7·6=48 5) 8- 54:(72:8)=2 6) 7·15-80=25 7) 36:3=12 8) (6+5)·6=66 9) 72:(24:3)=9 10) 4+2·3=10
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