СРОЧНО!Помогите пожалуйста! Защита человеческой личности и независимости в романе "Дубровский" Можно только в сокращении?))) Заранее спасибо:)

Гость: Гость:

1. Самым независимым героем был Андрей Дубровский. Он не постеснялся указать Троекурову на его кичливость , которая отразилась и на его псаре Парамошке и предложил отправить слугу к нему для наказания. 2. Тот же Андрей Дубровский не пошел жаловаться на неправомерные действия суда, что также " говорит" о его достоинстве. 3. Свое человеческое достоинство защищает Владимир Дубровский, который в роли Дефоржа одерживает победу над медведем, оставшись с ним в комнате ( это шутка Кирилы Троекурова). 4. Владимир Дубровский решил быть независимым разбойником, но не преклонил колени перед обидчиком своего отца.