СРОЧНО!Помогите пожалуйста! Защита человеческой личности и независимости в романе "Дубровский" Можно только в сокращении?))) Заранее спасибо:)

Литература
СРОЧНО!Помогите пожалуйста! Защита человеческой личности и независимости в романе "Дубровский" Можно только в сокращении?))) Заранее спасибо:)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Самым независимым героем был Андрей Дубровский. Он не постеснялся указать Троекурову на его кичливость , которая отразилась и на его псаре Парамошке и предложил отправить слугу к нему для наказания.  2. Тот же Андрей Дубровский не пошел жаловаться на неправомерные действия суда, что также  " говорит" о его достоинстве.  3. Свое человеческое достоинство защищает  Владимир Дубровский, который в роли Дефоржа одерживает победу над  медведем, оставшись с ним в комнате ( это шутка Кирилы Троекурова).  4. Владимир Дубровский решил быть независимым разбойником, но не преклонил колени перед обидчиком своего отца.
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