СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!! преобразуйте в многочлен выражение -(v-5)v-(v-6)(v+6) -2(y-5)(y+1)-(y-7)(y+7)

Алгебра
СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!! преобразуйте в многочлен выражение -(v-5)v-(v-6)(v+6) -2(y-5)(y+1)-(y-7)(y+7)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-(v-5)v-(v-6)(v+6)=-v²-5v-v²+36=-2v²-5v+36 -2(y-5)(y+1)-(y-7)(y+7)=-2(y ²-5y+y-5)-y²+49=-2y²+8y+10-y²+49=-3y²+8y+59
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