СРОЧНО!!!!!!!ПОМОГИТЕ,ПРОШУ!!!!!!! Глагол в неопределённой форме может быть любым чле??ом предложения. Каким членом предложения является выделенное слово? 1,Через два часа было только одно желание - ВЫПИТЬ кружку горячего ча...

Русский язык
СРОЧНО!!!!!!!ПОМОГИТЕ,ПРОШУ!!!!!!! Глагол в неопределённой форме может быть любым чле??ом предложения. Каким членом предложения является выделенное слово? 1,Через два часа было только одно желание - ВЫПИТЬ кружку горячего чая с молоком. 2,С неохотой он вылез из-за стола ДЕЛАТЬ галант гостье… 3,Он принимался НАПЕВАТЬ, не боясь, что кто-нибудь услышит его. 4,А от отца она унаследовала тёмный цвет волос и глаз, нервность и эту манеру всегда ПРИХОРАШИВАТЬСЯ. 5,В турагентстве нам предложили ВЫБРАТЬ самые интересные экскурсии. 6,России ПЕТЬ - что стремиться в храм.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. определение. желание какое? 2. вылез с какой целью? обст. цели 3. сказуемое 4. манеру какую? определение 5.предложили что? дополнение 6. Петь - подлежащее
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