Срочно помогите пж!:)) Космонавт Ю. А. Гагарин на космическом корабле Восток-1 сдела?? 12 апреля 1961 г. один виток вокруг Земли. С какой средней скоростью двигался корабль вокруг Земли, если за 89,1 мин он пролетел примерно 41...
Физика
Срочно помогите пж!:)) Космонавт Ю. А. Гагарин на космическом корабле Восток-1 сдела?? 12 апреля 1961 г. один виток вокруг Земли. С какой средней скоростью двигался корабль вокруг Земли, если за 89,1 мин он пролетел примерно 41600 км?
Ответ(ы):
Гость:
Для нахождения средней скорости (Vср) надо пройденное расстояние (S) разделить на время (t), за которое было пройдено это расстояние. Т.е. Vср = S/t. В системе СИ расстояние измеряется в метрах, а время в секундах. Заданные в задаче величины необходимо перевести в эти системные единицы. Тогда расстояние = 41600*1000 = 41600000 метров. Время =89,1*60 =5346 секунд. И средняя скорость Vср = 41600000/5346 = 7781,51889...м/с
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