СРОЧНО!! ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ. ДАЮ 40 БАЛЛОВ!!! Какую массу силиката натрия можно получить из 80г оксида кремния (IV), содержащего 5% примисей .

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Дано: m'(SiO₂) = 80 г ω(примесей) = 5% = 0,05 Найти: m(Na₂SiO₃) - ? ω(SiO₂) = 100%-5%=95% = 0.95 m(SiO₂) = 80 г×0,95 = 76 г M(SiO₂) = 60 г/моль n(SiO₂) = 76 г/60 г/моль = 1,267 моль SiO₂ + 2NaOH = Na₂SiO₃ + H₂O Из уравнения реакции следует, что n(SiO₂)=n(Na₂SiO₃)= 1,26667 моль M(Na₂SiO₃) = 122 г/моль m(Na₂SiO₃) = n(Na₂SiO₃)*M(Na₂SiO₃) m(Na₂SiO₃) = 1,26667 моль*122 г/моль = 154,53 г Ответ: 154,53 г II способ: 76 г х г SiO₂ + 2NaOH = Na₂SiO₃ + H₂O 60 г 122 г Составляем пропорцию: 76/60=х/122 х=76*122/60 = 154,53 г Ответ: 154,53 г