Срочно! Помогите с примерами. 1) - 12 1\3 * 3 2) 4 1\4 * 2\3 3) - 8 8\11 * ( - 4 1\8) 4) 14\50 : ( - 14/25) Если что, например, в первом - 12 - это двенадцать целых, во втором 4 - четыре целых ( и т .д) Заранее огромное...

Математика

Срочно! Помогите с примерами. 1) - 12 1\3 * 3 2) 4 1\4 * 2\3 3) - 8 8\11 * ( - 4 1\8) 4) 14\50 : ( - 14/25) Если что, например, в первом - 12 - это двенадцать целых, во втором 4 - четыре целых ( и т .д) Заранее огромное спасибо!

Автор: Гость