Срочно !!!!! помогите сколько будет 45675 :564+ 876=
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Срочно !!!!! помогите сколько будет 45675 :564+ 876=
Ответ(ы):
Гость:
45675:564+876 1) 45675:564=80.9840425532 2) 80.9840425532+876=956.9840425532 Ответ можно округлить Примерно равно 957
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