СрОЧНО! ПОМОГИТЕ СРОЧНО! какого цвета станет вода (в которой промывали тесто) ес??и добавить 2-3 капли йода? СРОЧНО ПРОШУ!
Биология
СрОЧНО! ПОМОГИТЕ СРОЧНО! какого цвета станет вода (в которой промывали тесто) ес??и добавить 2-3 капли йода? СРОЧНО ПРОШУ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каричневый скорее всего
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