СРОЧНО ПОМОГИТЕ в ромб с диагоналями 2см и 3 см вписан квадрат. Найдите площадь квадрата.

СРОЧНО ПОМОГИТЕ в ромб с диагоналями 2см и 3 см вписан квадрат. Найдите площадь квадрата.

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