срочно помогитеее я не понимаю биологию ))) Прорастающие семя называют проростком или нет ? обоснуйте если можно Зародыш семени состоит из зародышевого корешка и побега? то же если можно то обоснуйте семена ценне...
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срочно помогитеее я не понимаю биологию ))) Прорастающие семя называют проростком или нет ? обоснуйте если можно Зародыш семени состоит из зародышевого корешка и побега? то же если можно то обоснуйте семена ценнейший продукт питания для человека и животных?тоже обоснуйте если можно!зарание огрооомное спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Нет, он состоит не только из корешка и побега. Напиши так.
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