СРОЧНО ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!1. Что такое биогеоценозы?Назовите и охарактеризуйте как можно подробнее составляющие из компоненты. 2. Что такое биоцено з? Какие показатели его характеризуют? 3. Что такое биомасса? В результате чего она образуется?