СРОЧНО ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!1. Что такое биогеоценозы?Назовите и охарактеризуйте как можно подробнее составляющие из компоненты. 2. Что такое биоцено з? Какие показатели его характеризуют? 3. Что такое биомасса? В...
СРОЧНО ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!1. Что такое биогеоценозы?Назовите и охарактеризуйте как можно подробнее составляющие из компоненты. 2. Что такое биоцено з? Какие показатели его характеризуют? 3. Что такое биомасса? В результате чего она образуется?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 Биогеоценоз - это система, включающая сообщество живых организмов и тесно связанную с ним совокупность абиотических факторов среды в пределах одной территории, связанные между собой круговоротом веществ. 2