СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА какие из женских образов романа сыграл в судьбе Печорина самую значительную роль

Гость: Гость:

Я считаю, что это Вера из главы Княжна Мери. Она являлась способ соединения судеб Мери и Печорина. Именно к ней Печорин относился лучше всего, он её никогда не забудет, потому что она дала в тот час в беседка вспомнить ему свою молодость