СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА какие из женских образов романа сыграл в судьбе Печорина самую значительную роль

Литература
СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА какие из женских образов романа сыграл в судьбе Печорина самую значительную роль
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я считаю, что это Вера из главы Княжна Мери. Она являлась способ соединения судеб Мери и Печорина. Именно к ней Печорин относился лучше всего, он её никогда не забудет, потому что она дала в тот час в беседка вспомнить ему свою молодость
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