СРОЧНО!!!ПОЖАЛУЙСТА какую массу горячей воды при температуре t1=90cнеобходимо влить в холодную воду объемам v=3,5л при температуре t2=10c,чтобы получить воду при температуре t =20c? (удельная теплоемкость воды c=4,2×10(3) дж/кг...
Физика
СРОЧНО!!!ПОЖАЛУЙСТА какую массу горячей воды при температуре t1=90cнеобходимо влить в холодную воду объемам v=3,5л при температуре t2=10c,чтобы получить воду при температуре t =20c? (удельная теплоемкость воды c=4,2×10(3) дж/кг×C,плотность воды p=10×10(3)кг/м3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cm1*(t1-t)=cm2*(t-t2); m1*(t1-t)= v*p*(t-t2); m1=v*p*(t1-t)/t1-t; m1=0,0035*1000*80/10=280 кг.
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