СРОЧНО!!!ПОЖАЛУЙСТА какую массу горячей воды при температуре t1=90cнеобходимо влить в холодную воду объемам v=3,5л при температуре t2=10c,чтобы получить воду при температуре t =20c? (удельная теплоемкость воды c=4,2×10(3) дж/кг...

Физика

СРОЧНО!!!ПОЖАЛУЙСТА какую массу горячей воды при температуре t1=90cнеобходимо влить в холодную воду объемам v=3,5л при температуре t2=10c,чтобы получить воду при температуре t =20c? (удельная теплоемкость воды c=4,2×10(3) дж/кг×C,плотность воды p=10×10(3)кг/м3

Автор: Гость