СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА.Напишите сочинение на тему: Моя профессия оценщика недвижимос??и и земли. Почему эта профессия хороша, и почему вы её выбрали( на лист)

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Пока девочки мечтают быть кинозвездами, ребята мечтают о «настоящих мужских профессиях»... А я вот что подумал: моя будущая профессия - а я хочу стать программистом - целиком отвечает этому понятию. Пока выдающиеся полководцы первыми бросаются в бой, научный работники не важно, в какой именно области, в моем случае - в сфере информационных технологий - первыми бросаются в бой с незнанием и неумением, первыми прокладывают путь к новым возможностям! Быть «на передовой» технического развития человечества - целиком мужская амбиция! Но это пока что метафоры, моя же профессия, кроме красивых слов, привлекает меня целиком реальными преимуществами.