Срочно, пожалуйста. Под цифрой 3 Выписать словосочетания с числительными , пост??вить их в Т.п и П.п Творительный и предложные падежи

Русский язык
Срочно, пожалуйста. Под цифрой 3 Выписать словосочетания с числительными , пост??вить их в Т.п и П.п Творительный и предложные падежи
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Семидесятым- о семидесятом восьмидесятым- о восьмидесятом четыреста шестидесятым- о четыреста шестидесятом сорок вторым- о сорок втором сорок пятым- о сорок пятом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Родственные слова к сеновалу
Ответить
Математика
39-х*2=7 решите уравнение
Ответить
Математика
Попопопоопллплоплплппожалуйста
Ответить
Литература
Як і чому підкова стала символом щастя
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста ;с
Ответить