Срочно, пожалуйста. Под цифрой 3 Выписать словосочетания с числительными , пост??вить их в Т.п и П.п Творительный и предложные падежи
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Срочно, пожалуйста. Под цифрой 3 Выписать словосочетания с числительными , пост??вить их в Т.п и П.п Творительный и предложные падежи
Ответ(ы):
Гость:
Семидесятым- о семидесятом восьмидесятым- о восьмидесятом четыреста шестидесятым- о четыреста шестидесятом сорок вторым- о сорок втором сорок пятым- о сорок пятом
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