СРОЧНО,Пожалуйста помогите решить задачу на логику: В магазине цена товара сначала упала на 5% ,а затем новая цена увеличилась на 5%. Стала ли больше стоимость товара или осталась такой-же ??? (С РЕШЕНИЕМ)

Математика
СРОЧНО,Пожалуйста помогите решить задачу на логику: В магазине цена товара сначала упала на 5% ,а затем новая цена увеличилась на 5%. Стала ли больше стоимость товара или осталась такой-же ??? (С РЕШЕНИЕМ)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть x  - первоначальная цена, y - цена после уменьшения, z - цена конечная y=x-0.05x=0.95x a  z= y+0.05y=0.95x+0.05*0.95x=0.998x x>z Ответ: цена уменьшилась
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