СРОЧНО,Пожалуйста помогите решить задачу на логику: В магазине цена товара сначала упала на 5% ,а затем новая цена увеличилась на 5%. Стала ли больше стоимость товара или осталась такой-же ??? (С РЕШЕНИЕМ)

Математика

СРОЧНО,Пожалуйста помогите решить задачу на логику: В магазине цена товара сначала упала на 5% ,а затем новая цена увеличилась на 5%. Стала ли больше стоимость товара или осталась такой-же ??? (С РЕШЕНИЕМ)

Автор: Гость