СРОЧНО!!!!Пожалуйста!!! Прямые А и В пересечения секущей С. Докажите что прямые пар??ллельны, если угол 1=150 градусам а угол 7 в 5 раз меньше
Математика
СРОЧНО!!!!Пожалуйста!!! Прямые А и В пересечения секущей С. Докажите что прямые пар??ллельны, если угол 1=150 градусам а угол 7 в 5 раз меньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если при пересечении двух прямых третьей ∠1= 150°, а ∠7=150°÷5=30°, то 150°+30°=180°⇒ а║в ч.т.д.
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