СРОЧНО!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!! С ПОДРОБНЫМ РЕШЕНИЕМ 1) От двух пристаней отошли одновременно навстречу друг другу катер и лодка. Они встретились через 4 часа. Скорость лодки 20 км/ч, а скорость катера в 3 раза больше. Чему равно ра...
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СРОЧНО!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!! С ПОДРОБНЫМ РЕШЕНИЕМ 1) От двух пристаней отошли одновременно навстречу друг другу катер и лодка. Они встретились через 4 часа. Скорость лодки 20 км/ч, а скорость катера в 3 раза больше. Чему равно расстояние между пристанями??? 2) Рома за два дня прочитал 70 страниц. Сколько дней потребуется Роме, чтобы прочитать 175 страниц, если каждый день он будет читать одинаковое количество страниц???
Ответ(ы):
Гость:
1) СКОРОСТЬ КАТЕРА 3*20=60КМ/ЧАС. 60*4+20*4=320 км,
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