Срочно!Пожалуйста,у меня спорная оценка( какой страной была Россия в конце XIX- начале XX в.? 1)с федеративным устройством 2)с низким уровнем грамотности 3)с проживанием людей одной национальности 4)с преобладание городско...

История
Срочно!Пожалуйста,у меня спорная оценка( какой страной была Россия в конце XIX- начале XX в.? 1)с федеративным устройством 2)с низким уровнем грамотности 3)с проживанием людей одной национальности 4)с преобладание городского населения над сельским
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно, 2. Запомнить легко: видишь Российскую Империю и вспоминаешь голод, поголовную неграмотность и тд и тп.. Без задней мысли.
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