Срочно!Пожалуйста,у меня спорная оценка( какой страной была Россия в конце XIX- начале XX в.? 1)с федеративным устройством 2)с низким уровнем грамотности 3)с проживанием людей одной национальности 4)с преобладание городско...

История

Срочно!Пожалуйста,у меня спорная оценка( какой страной была Россия в конце XIX- начале XX в.? 1)с федеративным устройством 2)с низким уровнем грамотности 3)с проживанием людей одной национальности 4)с преобладание городского населения над сельским

Автор: Гость