Срочно,пожалуйсто разберите это предложение по членам предложения: Даже сейчас мы улавливаем отделённую связь между этими родственниками.
Русский язык
Срочно,пожалуйсто разберите это предложение по членам предложения: Даже сейчас мы улавливаем отделённую связь между этими родственниками.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обстоятельство,существительное,глагол,определение,дополнение,обстоятельство,о определение,дополнение.Даже-предлог
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