Срочно. прочитайте строки из стихотворения в берестова первое сентября. У первоклассников букеты. День хоть и грустный ,но весёлый. Грустишь ты До свиданья лето И рад уешься здравствуй школа. ответьте на вопросы чему радуются ученики первого сентября,почему первое сентября и радостный и грустный день одновременно. В каком случае отвечая на воросы вы пользовались устной речью а в каком письменной есть ли в стихотворении антонимы выпиши их

Задание: прочитайте строки из стихотворения У первоклассников букеты. День хоть и грустный, но веселый, Грустишь ты: - До свиданья, лето! И радуешься: - Здравствуй, школа! ответьте на вопросы: - чему радуются ученики первого сентября? - радуются ученики тому, что идут в школу. - почему первое сентября и радостный и грустный день одновременно? - потому что радость от новых впечатлений и ожиданий немного омрачена грустью расставания с беззаботным летом. - В каком случае, отвечая на вопросы, вы пользовались устной речью, а в каком письменной? - Устной речью пользовались, когда читали текст задания и стихотворение. А письменной - отвечая на вопросы из задания. - есть ли в стихотворении антонимы? выпиши их. - грустный - весёлый, грустишь - радуешься, до свиданья - здравствуй,