СРОЧНО.ПРОШУ.Какие задачи выполняет религия в жизни общества и отдельного челове??а? + примеры из литтературы

Обществознание
СРОЧНО.ПРОШУ.Какие задачи выполняет религия в жизни общества и отдельного челове??а? + примеры из литтературы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переосмысление своих поступков.Пример из Максима Горького На дне.Священник Лука
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