СРОЧНО ПЖ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вычислите сумму дополнив одно из слагаемых до круглого числа: б) 57+198 г) 296 + 25 е)397 + 44 Пример: 7+6+5+4+3+5+9 = (7+3)+(6+4)+(5+5)+9=10+10+10+9

Математика

СРОЧНО ПЖ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вычислите сумму дополнив одно из слагаемых до круглого числа: б) 57+198 г) 296 + 25 е)397 + 44 Пример: 7+6+5+4+3+5+9 = (7+3)+(6+4)+(5+5)+9=10+10+10+9

Автор: Гость