СРОЧНО ПЖ!!! Выделите в словах предложения окончания. Ходит по лесу осень развеши??ает по кустам и травам хрустальные сети паутины убирает в золото осинки и берёзки..

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СРОЧНО ПЖ!!! Выделите в словах предложения окончания. Ходит по лесу осень развеши??ает по кустам и травам хрустальные сети паутины убирает в золото осинки и берёзки..

Автор: Гость