СРОЧНО ПЖ!!! Выделите в словах предложения окончания. Ходит по лесу осень развеши??ает по кустам и травам хрустальные сети паутины убирает в золото осинки и берёзки..
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СРОЧНО ПЖ!!! Выделите в словах предложения окончания. Ходит по лесу осень развеши??ает по кустам и травам хрустальные сети паутины убирает в золото осинки и берёзки..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ходит[] по лес[у] осень[], развешивает[] по кустам[] и травам[] хрустальн[ые] сет[и] паутин[ы] убирает[] в золот[о] осинк[и] и березк[и]..
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