СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!! Разберите предложение синтаксический разбор предложения Носите ордена и в праздники и в будни, На строгих кителях и модных пиджаках.

Русский язык
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!! Разберите предложение синтаксический разбор предложения Носите ордена и в праздники и в будни, На строгих кителях и модных пиджаках.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Носите - сказуемое Ордена - дополнение И в праздники и в будни - обстоятельства На кителях и пиджаках - обстоятельства Строгих и модных - определения
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