Срочно! Разложи на столе 10 монет, как показано на рисунке. Попробуй перевернуть тр??угольник вершиной вниз, передвинув только 3 монеты.

Информатика

Срочно! Разложи на столе 10 монет, как показано на рисунке. Попробуй перевернуть тр??угольник вершиной вниз, передвинув только 3 монеты.

Автор: Гость