Срочно! Разложи на столе 10 монет, как показано на рисунке. Попробуй перевернуть тр??угольник вершиной вниз, передвинув только 3 монеты.

Информатика
Срочно! Разложи на столе 10 монет, как показано на рисунке. Попробуй перевернуть тр??угольник вершиной вниз, передвинув только 3 монеты.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение показано в прилагаемом рисунке.
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