Срочно! Ребят помогите!!! Во время войны (1914г) был случай когда при полете летчик ??ядом с кабиной увидел какой-то предмет. Достав его, он был удивлен так как этот предмет был не ч то иное как пуля. Обьясните при каки х усл...

Физика

Срочно! Ребят помогите!!! Во время войны (1914г) был случай когда при полете летчик ??ядом с кабиной увидел какой-то предмет. Достав его, он был удивлен так как этот предмет был не ч то иное как пуля. Обьясните при каки х условиях лутчик мог поймать пулю?

Автор: Гость