Срочно! Ребят помогите!!! Во время войны (1914г) был случай когда при полете летчик ??ядом с кабиной увидел какой-то предмет. Достав его, он был удивлен так как этот предмет был не ч то иное как пуля. Обьясните при каки х усл...
Физика
Срочно! Ребят помогите!!! Во время войны (1914г) был случай когда при полете летчик ??ядом с кабиной увидел какой-то предмет. Достав его, он был удивлен так как этот предмет был не ч то иное как пуля. Обьясните при каки х условиях лутчик мог поймать пулю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если они летели в одном направлении. Скорость пули и самолета одинаковая. Так он её и поймал. Это правильно! Мой папа Физик и Математик.
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