СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!РЕБЯТА!ААААААААААААААААААААААА)ПОМОГИТЕ)))))) Кто в Афинском полис?? платил налог за право жить в нем?
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СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!РЕБЯТА!ААААААААААААААААААААААА)ПОМОГИТЕ)))))) Кто в Афинском полис?? платил налог за право жить в нем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Метэки...............
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