СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!РЕБЯТА!ААААААААААААААААААААААА)ПОМОГИТЕ)))))) Кто в Афинском полис?? платил налог за право жить в нем?

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СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!РЕБЯТА!ААААААААААААААААААААААА)ПОМОГИТЕ)))))) Кто в Афинском полис?? платил налог за право жить в нем?

Автор: Гость