Срочно решите химию 8 класс, нужны ответы только на 1 вариант , задания со 2 по 7. Умоляю! Нужно сегодня сдавать!
Химия
Срочно решите химию 8 класс, нужны ответы только на 1 вариант , задания со 2 по 7. Умоляю! Нужно сегодня сдавать!
Ответ(ы):
Гость:
2. H2SO4=2H(+)+SO4(-2) H2S=HS(-)+H(+) RbOH=Rb(+)+OH(-) Al2(SO4)3=2Al(+3)+3SO4(-2) Ca(OH)2=Ca(+2)+2OH(-) Na2CO3=2Na(+)+CO3(-2) ZnCl2=Zn(+2)+2Cl(-) a)H2SO4, Ca(OH)2, Na2CO3, ZnCl2, Al2(SO4)3, RbOH б)H2S
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