Срочно решите химию 8 класс, нужны ответы только на 1 вариант , задания со 2 по 7. Умоляю! Нужно сегодня сдавать!

Химия

Срочно решите химию 8 класс, нужны ответы только на 1 вариант , задания со 2 по 7. Умоляю! Нужно сегодня сдавать!

Автор: Гость