Срочно решите пожалуйста!!!!! Система На велосипедных соревнованиях Федор обогна?? Павлика, придя к финишу на 2 минуты раньше. Если бы Федор уменьшил скорость на 6 км/ч, то уже Павлик пришел бы к финишу на 2 мин раньше Федора....

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Срочно решите пожалуйста!!!!! Система На велосипедных соревнованиях Федор обогна?? Павлика, придя к финишу на 2 минуты раньше. Если бы Федор уменьшил скорость на 6 км/ч, то уже Павлик пришел бы к финишу на 2 мин раньше Федора. Найдите скорости Федора и Павлика, если длина дистанции 6,3 км.

Автор: Гость