Срочно решите пожалуйста!!!!! Система На велосипедных соревнованиях Федор обогна?? Павлика, придя к финишу на 2 минуты раньше. Если бы Федор уменьшил скорость на 6 км/ч, то уже Павлик пришел бы к финишу на 2 мин раньше Федора....
Алгебра
Срочно решите пожалуйста!!!!! Система На велосипедных соревнованиях Федор обогна?? Павлика, придя к финишу на 2 минуты раньше. Если бы Федор уменьшил скорость на 6 км/ч, то уже Павлик пришел бы к финишу на 2 мин раньше Федора. Найдите скорости Федора и Павлика, если длина дистанции 6,3 км.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть скорости Федора и Павлика, X и Y соответственно. 2 мин = 2/60 (ч) = 1/30 (ч) Составим таблицу: S(км) V (км/ч) t(ч) Федор 6,3 X 6,3/X Павлик 6,3 Y 6,3/Y => 6,3/Y - 6,3/X = 1/30 S(км) V(км/ч) t(ч) Федор 6,3 X- 6 S/X- 6 Павлик 6,3 Y S/Y => 6,3/(X- 6) - 6,3/Y = 1/30 Имеем систему: 6,3/Y - 6,3/X = 1/30 => 6,3/Y = 1/30 + 6,3/X 6,3/(X- 6) - 6,3/Y = 1/30 6,3/(X- 6) - (1/30 + 6,3/X ) = 1/30 6,3/(X- 6) - 1/30 - 6,3/X = 1/30 6,3/(X- 6) - 6,3/X = 2/30 (6,3X - 6,3(X- 6)) /X(X- 6) = 2/30 6,3X - 6,3X+ 37.8 = 2/30X² - 0,4X 2/30X² - 0,4X - 37.8 = 0 | *30/2 X² - 6X - 567 = 0 D = 36 + 4*567 = 2304 √D = 48 X1 = (6 + 48)/2 = 27 X2 = (6 - 48)/2 = - 21 (посторонний корень) Значит Х=27 => 6,3/Y = 1/30 + 6,3/27 | : 6,3 1/Y = 1/189 + 1/27 1/Y = 1 + 7/189 1/Y = 8/189 Y = 189/8 Y = 23,625 Ответ: скорости Федора и Павлика 27 км/ч и 23,625 км/ч соответственно.
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