Срочно решите пожалуйста!!!!! Система На велосипедных соревнованиях Федор обогна?? Павлика, придя к финишу на 2 минуты раньше. Если бы Федор уменьшил скорость на 6 км/ч, то уже Павлик пришел бы к финишу на 2 мин раньше Федора....

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Срочно решите пожалуйста!!!!! Система На велосипедных соревнованиях Федор обогна?? Павлика, придя к финишу на 2 минуты раньше. Если бы Федор уменьшил скорость на 6 км/ч, то уже Павлик пришел бы к финишу на 2 мин раньше Федора. Найдите скорости Федора и Павлика, если длина дистанции 6,3 км.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть скорости Федора и Павлика, X и Y  соответственно. 2 мин = 2/60 (ч) = 1/30 (ч)  Составим таблицу:                          S(км)          V (км/ч)        t(ч)  Федор                6,3                 X              6,3/X  Павлик               6,3                 Y               6,3/Y    =>  6,3/Y -  6,3/X  =  1/30                        S(км)          V(км/ч)          t(ч)  Федор              6,3                X- 6          S/X- 6  Павлик             6,3                Y               S/Y       =>  6,3/(X- 6) -  6,3/Y  =  1/30 Имеем систему:  6,3/Y -  6,3/X  =  1/30              =>   6,3/Y =  1/30 +  6,3/X     6,3/(X- 6) -  6,3/Y  =  1/30  6,3/(X- 6) -  (1/30 +  6,3/X ) =  1/30  6,3/(X- 6) -  1/30 -  6,3/X =  1/30  6,3/(X- 6) -  6,3/X =  2/30 (6,3X -  6,3(X- 6)) /X(X- 6) =  2/30 6,3X -  6,3X+ 37.8 =  2/30X² -  0,4X  2/30X²  -  0,4X -  37.8 = 0    | *30/2 X²  -  6X - 567 = 0 D = 36 + 4*567 = 2304 √D = 48 X1 = (6 + 48)/2 = 27 X2 = (6 - 48)/2 = - 21 (посторонний корень) Значит Х=27         =>    6,3/Y =  1/30 +  6,3/27     |  : 6,3                                     1/Y =  1/189 +  1/27                                       1/Y =  1 + 7/189                                       1/Y =  8/189                                        Y = 189/8                                       Y = 23,625  Ответ: скорости Федора и Павлика  27 км/ч и  23,625 км/ч соответственно.
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