Срочно решите,пожалуйста,желательно всё в подробностях 1.Является ли корнем уравнения (х-1)(х+2)=10 число: а)-2 б)3 2.Решите уравнение: а)6х-18,6=0; б)3х+1=17-х; в)4х-(7х+5)=10. 3.При каком значении переменной у значение в...
Алгебра
Срочно решите,пожалуйста,желательно всё в подробностях 1.Является ли корнем уравнения (х-1)(х+2)=10 число: а)-2 б)3 2.Решите уравнение: а)6х-18,6=0; б)3х+1=17-х; в)4х-(7х+5)=10. 3.При каком значении переменной у значение выражения 6(2-у) равно 27? 4.Решите задачу с помощью уравнения. Одна сторона треугольника в три раза больше другой,а третья-на 1 см меньше большей из них.Найдите длину каждой стороны треугольника,если его периметр равен 34 см. 5.Решите уравнение 3х-2(х-1)=х+2 P.S.Это 7 класс,тема вроде "линейные уравнения с одной переменной".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)x^2-x+2x-2=10 x^2+x-12=0 D=1+4×1×12=49 x1=3 x2=-4 отв:б 2)а)6x=18.6 x=3.1 б)4x=16 x=4 в)-3x=15 x=-5 3)6(2-y)=27 12-6y=27 -6y=15 y=-15/6 4)ac=x, тогда ab=3x и bc=3x-1 x+3x+3x-1=34 7x=35 x=5 ac=5 ab=15 bc=14
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