Срочно решите,пожалуйста,желательно всё в подробностях 1.Является ли корнем уравнения (х-1)(х+2)=10 число: а)-2 б)3 2.Решите уравнение: а)6х-18,6=0; б)3х+1=17-х; в)4х-(7х+5)=10. 3.При каком значении переменной у значение в...

Алгебра

Срочно решите,пожалуйста,желательно всё в подробностях 1.Является ли корнем уравнения (х-1)(х+2)=10 число: а)-2 б)3 2.Решите уравнение: а)6х-18,6=0; б)3х+1=17-х; в)4х-(7х+5)=10. 3.При каком значении переменной у значение выражения 6(2-у) равно 27? 4.Решите задачу с помощью уравнения. Одна сторона треугольника в три раза больше другой,а третья-на 1 см меньше большей из них.Найдите длину каждой стороны треугольника,если его периметр равен 34 см. 5.Решите уравнение 3х-2(х-1)=х+2 P.S.Это 7 класс,тема вроде "линейные уравнения с одной переменной".

Автор: Гость