СРОЧНО!!!! Решите задачу Скорость катера простив течения 26 км/ч, скорость течения 3 км/ч. Найдите собственную скорость катера и скорость катера по течению. СРОЧНО!!
Математика
СРОЧНО!!!! Решите задачу Скорость катера простив течения 26 км/ч, скорость течения 3 км/ч. Найдите собственную скорость катера и скорость катера по течению. СРОЧНО!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26+3=29 км/ч - собственная скорость 29+3=32 км/ч - скорость катера по течению
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