Срочно! С крыши дома высотой 28 м падает шарик с начальной скоростью 8 м/с. Определите его скорость в момент удара о землю. Постройте график зависимости проекции скорости шарика на ось Y от времени.

Физика

Срочно! С крыши дома высотой 28 м падает шарик с начальной скоростью 8 м/с. Определите его скорость в момент удара о землю. Постройте график зависимости проекции скорости шарика на ось Y от времени.

Автор: Гость