Срочно! С крыши дома высотой 28 м падает шарик с начальной скоростью 8 м/с. Определите его скорость в момент удара о землю. Постройте график зависимости проекции скорости шарика на ось Y от времени.
Физика
Срочно! С крыши дома высотой 28 м падает шарик с начальной скоростью 8 м/с. Определите его скорость в момент удара о землю. Постройте график зависимости проекции скорости шарика на ось Y от времени.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
mgh+mv0^2/2=m*v^2/22gh+v0^2=v^2v=sqrt(2gh+v0^2)sqrt()-кореньподставляем,решаем
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