СРОЧНО!!!С РЕШЕНИЕМ!!! При каком значении t: 1)значение выражения 3t+5 равно значению выражения 5t+13 2)значение выражения 3t+17 вдвое больше значения выражения 5t-5 3)значение выражения 3t-11 втрое меньше значения выражени...

Алгебра
СРОЧНО!!!С РЕШЕНИЕМ!!! При каком значении t: 1)значение выражения 3t+5 равно значению выражения 5t+13 2)значение выражения 3t+17 вдвое больше значения выражения 5t-5 3)значение выражения 3t-11 втрое меньше значения выражения 5t-17 4)значение выражения 11-13t больше, чем значение выражения 8t+11, на 7 5)значение выражения 0,5t + 3,1 на 8 меньше значения выражения ½ t-4,9 6)разность выражений 81-8,3t и 75-8,3t равна 3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3т+5=5т+13 3т-5т=13-5 -2т=8 т=-4
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