СРОЧНО!!! Скажіть, будь ласка, чи словосполучення "не знали де й дітися" є фразеолог??змом? За відповідь даю 20 балів!!!

Русский язык
СРОЧНО!!! Скажіть, будь ласка, чи словосполучення "не знали де й дітися" є фразеолог??змом? За відповідь даю 20 балів!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нi, тому що словосполучення не може бути фразеологiзмом
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