СРОЧНО!!! Скажіть, будь ласка, чи словосполучення "не знали де й дітися" є фразеолог??змом? За відповідь даю 20 балів!!!

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СРОЧНО!!! Скажіть, будь ласка, чи словосполучення "не знали де й дітися" є фразеолог??змом? За відповідь даю 20 балів!!!

Автор: Гость