СРОЧНО!!! Сколько тонн сернистого газа можно получить из 1 т колчедана, содержащего 45% серы, при выходе 98%?
Химия
СРОЧНО!!! Сколько тонн сернистого газа можно получить из 1 т колчедана, содержащего 45% серы, при выходе 98%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(S)=1000*0,45=450; S+O2=SO2 450:32=x:64 x=900кг(0,9 тонн) 0,9-100% Х-98% Х=0,882т
Гость:
S + O2=SO2 m(S)=0.45*1000=450кг n(S)=m/M=450/32=14моль n(SO2)=n(S)=14 моль m теор(SO2)=n*M=14*64=896кг m пр(SO2)=0.98*896=878кг=0,88т
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