СРОЧНО!!! Сколько тонн сернистого газа можно получить из 1 т колчедана, содержащего 45% серы, при выходе 98%?

Химия

СРОЧНО!!! Сколько тонн сернистого газа можно получить из 1 т колчедана, содержащего 45% серы, при выходе 98%?

Автор: Гость