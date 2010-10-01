СРОЧНО!!! Сочинение про Мазепу по поэме А.С. Пушкина "Полтава". План: 1. Связь с историческим персонажем. 2. Внешний облик. 3. Его место в поэме. 4. Черты характер а. 5. Отношение к этому герою.

Полтава… Кто-то сразу же подумает об одном из украинских городов, но речь пойдет об одноименном произведении Александра Пушкина. А точнее, об образе великого гетмана украинского государства Иване Мазепе. Мазепа был реальным историческим персонажем. Он был не простым человеком, а государственным деятелем. Мы впервые знакомимся с этим персонажем на страницах книг по истории. Образ Мазепы в поэме «Полтава» Пушкин изображает его совершенно другим. Автор изображает главного героя на фоне исторических событий, но при этом полностью раскрывает качества его характера. Пушкин обращает внимание на то, что властелин не был патриотом, очень часто был злым, хитрым, коварным, но при этом обладал сильным и волевым характером. Каждый человек имеет право быть таким, каков он есть. А когда он начинает это скрывать, стесняться самого себя, притворяться и подлаживаться под общий стандарт, он предаёт сам себя… Позже мы узнаем о том, что гетман никогда не забыл обид, всегда пытался отомстить тому, кто причинил ему невзгоды. Что касается врагов властелина, то с ними он боролся любым способом, порой честным, а иногда так, как складывалась ситуация. Мазепа и Мария Очень четко Мазепа проявляет себя как человек в отношениях с Марией. После того, как гетман не получил одобрения на брак со стороны родителей Марии, он принял решение все равно получить то, чего он хочет. Таким образом, он добивается казни отца Марии. Ее отец был судьей, вследствие чего Петр І приказал казнить непослушного придворного. Патриотизм в душе Мазепы. Очень трудно судить о том, нас колько он был патриотичен. Во время перехода на сторону Карла ХІІ, Мазепа заявил о том, что это было сделано во имя независимости Украины. Хотя перед этим он с помощью лести и подкупов заполучил милость русского царя. А позже предал и молодого царя и его страну, Россию. Если разобраться, то желание гетмана освободить Украину было только потому, что он хотел заполучить полную власть над украинским народом. Его двойственность натуры проявляется и тогда, когда Карл начал проигрывать войну. В это время Мазепа делает предложение Петру Первому предать Карла. И в заключении Заканчивая характеристику этого персонажа, можно сделать вывод, что все его действия были злыми и хорошо обдуманными. Мазепа не знал о желаниях народа абсолютно ничего, он все время подчинялся своему желанию получить власть. Каждый человек имеет право быть таким, каков он есть. А когда он начинает это скрывать, стесняться самого себя, притворяться и подлаживаться под общий стандарт, он предаёт сам себя… Неважно было, на кого эта власть будет распространяться. Именно Пушкин изобразил Мазепу абсолютно негативным персонажем, с целым списком отрицательных черт характера. В этой поэме автор четко дает понять, что главный герой заслуживает за свои действия самого сурового наказания.