Срочно составте синквейн на тему растительность
Разное
Срочно составте синквейн на тему растительность
Ответ(ы):
Гость:
Синквейн на тему Растениерастение зеленое, ядовитое растет, выделяет, убивает чем yдобpяли, то и выpосло организм
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