СРОЧНО!!! Составьте сравнительную таблицу общественных движений в США, Франции и ??талии в 60-х гг.

История
СРОЧНО!!! Составьте сравнительную таблицу общественных движений в США, Франции и ??талии в 60-х гг.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В США кажется Хиппи причина вроде то что правительство воевала в Веьтнаме. Слой вроде средний
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