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Срочно составьте предложение со словами из под облаков
Срочно составьте предложение со словами из под облаков
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Из-под облаков выглядывает яркое солнце.
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