Срочно!!! Составьте предложения с устойчивыми (фразеологическими) оборотами речи, включающими возвратные местоимения.Выбить себе в голову, набивать се бе цену, быть себе на уме, не по себе, предоставить самому себе, п...

Срочно!!! Составьте предложения с устойчивыми (фразеологическими) оборотами речи, включающими возвратные местоимения.Выбить себе в голову, набивать се бе цену, быть себе на уме, не по себе, предоставить самому себе, превозмогать себя, сдерживать себя, переламывать себя.

Моя подруга вбила себе в голову, что ей срочно нужно похудеть. Специалист с большим опытом работы в строительной сфере набивал себе цену на собеседовании. Этот человек - себе на уме, будь с ним осторожен. Мне стало не по себе, когда я увидела настежь открытую дверь моей квартиры. Когда мои родители уехали на дачу летом, я был предоставлен самому себе. Превозмогая себя, я проснулась рано утром и поехала с дедушкой на рыбалку. Еле-еле сдерживая себя, чтобы не поругаться с кассиршей, Антон отошел от кассы, где продавали билеты на концерт. Иногда приходится переламывать себя, чтобы до конца прочитать неинтересную книгу.