Срочно срочно помогите написать сочинение на тему любовь к родителям

Любовь к родителям - прекрасное и благодарное чувство, которое испытывает ребенок. Время летит незаметно, и эта любовь потихоньку вытесняется с переднего плана проблемами и другими чувствами. Уже повзрослевший человек, конечно, любит своих родителей, но эта любовь уже не та, что в детстве. В ней нет безмерной отдачи ребенка, его абсолютного восхищения родителями. Это все проходит, но остается благодарность и ответственность за тех людей, которые тебя вырастили. Следует заботиться о родителях и уделять им как можно больше внимания. Именно эту проблему поднимает в своем тексте известный русский писатель А.Алексин. Повзрослевшие и самостоятельные дети порой забывают о своих родителях, пренебрегают общением с ними. Следует отметить, что данная проблема актуальна и в наше время. Порой дети уезжают от своих родителей в другой город или учиться, или работать. Меняется жизнь, круг общения, и многие из уехавших забывают об оставшихся родителях, которые, в свою очередь, скучают и ждут встреч. Конечно, не следует забывать, что есть и такие люди, которые стараются ухаживать за престарелыми родителями, уделяя как можно больше внимания и тепла им. Ведь любая приятная мелочь, адресованная пожилому человеку, поднимает его настроение и напоминает, что его ценят и любят. ("Как жаль, что бабушку не видели в тот вечер ее дочери, жившие в других городах…Они бы поняли, как легко сделать ее счастливой"). Автор описывает жизнь пожилой женщины, у которой четыре дочери, трое из которых живут в других городах, и одна "жила в одном городе с бабушкой, в трех шагах от ее дома". А.Алексин жалеет пожилую женщину, и ему горько, что она не получает должного внимания и теплоты от "любящих дочек". Прочитав текст, я тоже почувствовал жалость к этой женщине. Ведь это, действительно, больно и печально, когда твои родные дети не ищут и не ждут с тобой встреч… А когда-то они были маленькие и "души не чаяли" в маме с папой. А теперь всё по-другому- теперь своя семья, свои проблемы и дела. Ничего не сделаешь, это закономерность жизни. Так в романе известного русского писателя, Ивана Сергеевича Тургенева "Отцы и дети", также поднимается проблема внимания к пожилым родителям. Ярким примером является нигилист Евгений Базаров. Он не навещал своих родителей подолгу. Они все старели и старели, а время утекло, как вода. Но Базаров не придавал этому большого значения. А зря! Умирая, он пожалел об упущенном времени, но было поздно. И в современном мире много людей, которые ведут себя как Е.Базаров. Они делают проще - отправляют старых родителей в дома престарелых, надеясь, что государство позаботится о них. Я считаю, что это крайне безответственный шаг эгоиста. Ведь необходимо всегда помнить и чтить своих родителей, какими бы они не были. Как гласит народная мудрость, "родителей не выбирают", поэтому нужно заботиться о них и проявлять как можно больше внимания и тепла, ведь они родители и ближе них никого нет и не будет. Человек на протяжении всей своей жизни должен быть ответственной личностью. В первую очередь помнить о своих обязанностях, а после о правах. Одна из обязанностей - забота о родителях. Не стоит о ней забывать.