СРОЧНО!!! СРОЧНО !!! СРОЧНО !!! В XIX веке были популярны публикации , озаглавленные словами " Рассуждения о ... ". Предлагаем вам написать статью в переодическое время сере дины  XIX века на тему " Рассуждения о нрав...

Рассмотрим сначала вопрос о рабстве со стороны религиозной и нравственной, со стороны божеского и человеческого правосудия. Первое познаем мы из духа и правил христианской религии, второе должно необхо­димо согласоваться с ним. Спрашиваю теперь защитников крепостного состоя­ния, можно ли предполагать, чтобы учреждение, ставя­щее подобных нам людей на степень неодушевленной вещи, было в видах провидения, чтобы бог создавал одних людей служить всю жизнь свою средством к улуч­шению благосостоянии других, к удовлетворению их страстей, их чувственных наслаждений, их вещественных Удобств, их роскоши. Можно ли предполагать, чтобы про­видение предназначило одни и те же создания свои идти в этой жизни такими разными, такими противоположны­ми путями? Я понимаю различие в общественном поло­жении людей и не только признаю это различие, но считаю его справедливым, необходимым. Оно существует и должно существовать в каждом обществе вследствие превосходства одних членов его перед другими по уму, образованию, государственным заслугам, вследствие боль­шего трудолюбия, примерности, большей деятельности, большей способности пользоваться обстоятельствами и выгодами общественного быта. Если бы было иначе, не было бы ни соревнования, ни успехов, ни развития луч­ших принадлежностей человеческой природы, и общество перешло бы в дикое состояние, потеряло бы мало-помалу все признаки гражданственности. Но, понимая необходи­мость этого различия, полагая его даже в видах прови­дения, я вместе с тем не могу представить себе, чтобы у значительной части человеческого рода было отнято право и возможность жить для себя, пользоваться своими трудами, своими способностями к улучшению своего быта, чтобы эта часть была предназначена не иметь свободной воли, зависеть совершенно от произвола по­добных себе, чтобы она переходила как вещь от одного лица к другому и безусловно покорялась всем прихотям их увлечений, их неблагоразумия, их страстей и их живот­ной природы. И все это потому только, что одни родились дворянами, а другие крепостными. Не странно ли, не больно ли видеть, как умный, смышленый, понимающий дело крестьянин должен иногда выполнять безрассудное, противное его убеждению приказание глупого своего господина. И неужели все это согласуется с волей соз­дателя! Если разобрать теперь подробно все следствия крепостного состояния, все то, что может случиться и что действительно случалось от него в общественном быту, то нас невольно поразит вся беспросветность этого уч­реждения, весь вред, который оно наносит нравам, семей­ным отношениям и самым священным узам родства. Рас­суждали ли когда-нибудь защитники рабства, что отец, мать, брат, сестра, даже муж могут быть крепост­ными людьми сына, брата, жены. А между тем это не только не противозаконно, не только не невозможно, но нередко даже случалось. Были примеры, что сын, отдан­ный в рекруты, дослужился до офицерского чина и поку­пал имение, к которому принадлежали его родители и родственники. Что этот сын, основываясь на своем по­мещичьем праве, подвергал истязаниям своих родных. Были примеры, что помещик, женившись на крепостной девке, передавал ей имение и она делалась госпожою своего отца, своей матери. Были даже примеры, что помещица, вышедшая замуж за своего крепостного чело­века, будучи недовольна мужем, отдавала его в рекрутство. Конечно, во всех этих случаях, когда они доходили до сведения правительства, оно принимало сторону нрав­ственности, сторону прав человечества, противо силы закона, но при этом оно должно было отступать от за­конности, должно было действовать произвольно и при­бегать к косвенным мерам для предупреждения подобных случаев. Неужели все это можно согласовать с правила­ми христианской религий, с божеским и даже человече­ским правосудием. А если заглянуть в семейный быт, в частную жизнь многих помещиков, какую отвратительную, какую безоб­разную картину представляет крепостное состояние. Раз­врат, основанный на праве и обязанностях, подведенный под условия общежития и гостеприимства, наконец, вошедший в общий обычай деревенской жизни помещиков. Следствия этого развра­та: растление нравов как самих господ, так и рабов их, кровосмешения, противонравственные отношения между родителями и незаконнорожденными детьми — неестественные связи между последними, власть и права помещи­ков над братьями своими по отцу или матери. Гаремы для жертв сластолюбия, незаконнорожденное потомство их, зачисленное в крепостное состояние, вошедшее в со­став дворни, занимающее должности лакеев, кучеров, девок-любовниц, одним словом, такая безнравственная, отвратительная путаница, что нельзя об ней подумать без невольного ужаса и негодования. Нравственный вред от долгого существования крепостного права оказывается еще значительнее. Его мрачные будни, насыщенные жестокими наказаниями и пытками, показали со всей очевидностью, что наделение человека неограниченной властью над себе подобными становится непосильным испытанием, выявили крайний недостаток у него нравственных качеств и душевных сил выдерживать такое испытание. Но самым печальным последствием разделения высшего сословия и народа на классы господ и рабов было то, что оно привело к неустранимому духовному разъединению между ними. Народ и так называемый образованный слой, в первую очередь дворянство, на самом деле представляли собой две разные России, настолько отличные друг от друга, что у них не могло быть и не было ни единых интересов, ни единого будущего.