СРОЧНО!!! СРОЧНО !!! СРОЧНО !!! В XIX веке были популярны публикации , озаглавленные словами " Рассуждения о ... ". Предлагаем вам написать статью в переодическое время сере дины XIX века на тему " Рассуждения о нрав...
СРОЧНО!!! СРОЧНО !!! СРОЧНО !!! В XIX веке были популярны публикации , озаглавленные словами " Рассуждения о ... ". Предлагаем вам написать статью в переодическое время сере дины XIX века на тему " Рассуждения о нравственности в условиях существования крепостного права в России ".
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Рассмотрим сначала вопрос о рабстве со стороны религиозной и нравственной, со стороны божеского и человеческого правосудия. Первое познаем мы из духа и правил христианской религии, второе должно необходимо согласоваться с ним. Спрашиваю теперь защитников крепостного состояния, можно ли предполагать, чтобы учреждение, ставящее подобных нам людей на степень неодушевленной вещи, было в видах провидения, чтобы бог создавал одних людей служить всю жизнь свою средством к улучшению благосостоянии других, к удовлетворению их страстей, их чувственных наслаждений, их вещественных Удобств, их роскоши. Можно ли предполагать, чтобы провидение предназначило одни и те же создания свои идти в этой жизни такими разными, такими противоположными путями? Я понимаю различие в общественном положении людей и не только признаю это различие, но считаю его справедливым, необходимым. Оно существует и должно существовать в каждом обществе вследствие превосходства одних членов его перед другими по уму, образованию, государственным заслугам, вследствие большего трудолюбия, примерности, большей деятельности, большей способности пользоваться обстоятельствами и выгодами общественного быта. Если бы было иначе, не было бы ни соревнования, ни успехов, ни развития лучших принадлежностей человеческой природы, и общество перешло бы в дикое состояние, потеряло бы мало-помалу все признаки гражданственности. Но, понимая необходимость этого различия, полагая его даже в видах провидения, я вместе с тем не могу представить себе, чтобы у значительной части человеческого рода было отнято право и возможность жить для себя, пользоваться своими трудами, своими способностями к улучшению своего быта, чтобы эта часть была предназначена не иметь свободной воли, зависеть совершенно от произвола подобных себе, чтобы она переходила как вещь от одного лица к другому и безусловно покорялась всем прихотям их увлечений, их неблагоразумия, их страстей и их животной природы. И все это потому только, что одни родились дворянами, а другие крепостными. Не странно ли, не больно ли видеть, как умный, смышленый, понимающий дело крестьянин должен иногда выполнять безрассудное, противное его убеждению приказание глупого своего господина. И неужели все это согласуется с волей создателя! Если разобрать теперь подробно все следствия крепостного состояния, все то, что может случиться и что действительно случалось от него в общественном быту, то нас невольно поразит вся беспросветность этого учреждения, весь вред, который оно наносит нравам, семейным отношениям и самым священным узам родства. Рассуждали ли когда-нибудь защитники рабства, что отец, мать, брат, сестра, даже муж могут быть крепостными людьми сына, брата, жены. А между тем это не только не противозаконно, не только не невозможно, но нередко даже случалось. Были примеры, что сын, отданный в рекруты, дослужился до офицерского чина и покупал имение, к которому принадлежали его родители и родственники. Что этот сын, основываясь на своем помещичьем праве, подвергал истязаниям своих родных. Были примеры, что помещик, женившись на крепостной девке, передавал ей имение и она делалась госпожою своего отца, своей матери. Были даже примеры, что помещица, вышедшая замуж за своего крепостного человека, будучи недовольна мужем, отдавала его в рекрутство. Конечно, во всех этих случаях, когда они доходили до сведения правительства, оно принимало сторону нравственности, сторону прав человечества, противо силы закона, но при этом оно должно было отступать от законности, должно было действовать произвольно и прибегать к косвенным мерам для предупреждения подобных случаев. Неужели все это можно согласовать с правилами христианской религий, с божеским и даже человеческим правосудием. А если заглянуть в семейный быт, в частную жизнь многих помещиков, какую отвратительную, какую безобразную картину представляет крепостное состояние. Разврат, основанный на праве и обязанностях, подведенный под условия общежития и гостеприимства, наконец, вошедший в общий обычай деревенской жизни помещиков. Следствия этого разврата: растление нравов как самих господ, так и рабов их, кровосмешения, противонравственные отношения между родителями и незаконнорожденными детьми — неестественные связи между последними, власть и права помещиков над братьями своими по отцу или матери. Гаремы для жертв сластолюбия, незаконнорожденное потомство их, зачисленное в крепостное состояние, вошедшее в состав дворни, занимающее должности лакеев, кучеров, девок-любовниц, одним словом, такая безнравственная, отвратительная путаница, что нельзя об ней подумать без невольного ужаса и негодования. Нравственный вред от долгого существования крепостного права оказывается еще значительнее. Его мрачные будни, насыщенные жестокими наказаниями и пытками, показали со всей очевидностью, что наделение человека неограниченной властью над себе подобными становится непосильным испытанием, выявили крайний недостаток у него нравственных качеств и душевных сил выдерживать такое испытание. Но самым печальным последствием разделения высшего сословия и народа на классы господ и рабов было то, что оно привело к неустранимому духовному разъединению между ними. Народ и так называемый образованный слой, в первую очередь дворянство, на самом деле представляли собой две разные России, настолько отличные друг от друга, что у них не могло быть и не было ни единых интересов, ни единого будущего.