СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО!!! Из данных чисел 7385 4301 2880 9164 6025 3976 делятся на 2 не делятся н?? 5 делятся на 5 не делятся на 2 делятся на 10 не делятся на 10 ________________________________

Математика
СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО!!! Из данных чисел 7385 4301 2880 9164 6025 3976 делятся на 2 не делятся н?? 5 делятся на 5 не делятся на 2 делятся на 10 не делятся на 10 ________________________________
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делиться на 2:2880;9164;3976 не делятся на 5:4301;9164;3976 делятся на 5:7385;2880;6025 не делятся на 2:7385;4301;6025 делятся на 10:2880 не делятся на 10:7385;4301;9164;6025;3976
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