СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО!!! Из данных чисел 7385 4301 2880 9164 6025 3976 делятся на 2 не делятся н?? 5 делятся на 5 не делятся на 2 делятся на 10 не делятся на 10 ________________________________

Математика

СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО!!! Из данных чисел 7385 4301 2880 9164 6025 3976 делятся на 2 не делятся н?? 5 делятся на 5 не делятся на 2 делятся на 10 не делятся на 10 ________________________________

Автор: Гость