СРОЧНО!!!!СРОЧНО!!!!СРОЧНО!!!! Представьте, что вы предприняли путешествие по США вд??ль параллели 40 с.ш. и вдоль меридиана 100 з.д Опишите маршрут по алгоритму : -Через какие штаты проходит параллель - крупные промышленны...

География

СРОЧНО!!!!СРОЧНО!!!!СРОЧНО!!!! Представьте, что вы предприняли путешествие по США вд??ль параллели 40 с.ш. и вдоль меридиана 100 з.д Опишите маршрут по алгоритму : -Через какие штаты проходит параллель - крупные промышленные центры и города - какие сельскохозяйственные пояса пересекают параллель заранее благодарю

Автор: Гость