СРОЧНО!!!!СРОЧНО!!!!СРОЧНО!!!! Представьте, что вы предприняли путешествие по США вд??ль параллели 40 с.ш. и вдоль меридиана 100 з.д Опишите маршрут по алгоритму : -Через какие штаты проходит параллель - крупные промышленны...
География
СРОЧНО!!!!СРОЧНО!!!!СРОЧНО!!!! Представьте, что вы предприняли путешествие по США вд??ль параллели 40 с.ш. и вдоль меридиана 100 з.д Опишите маршрут по алгоритму : -Через какие штаты проходит параллель - крупные промышленные центры и города - какие сельскохозяйственные пояса пересекают параллель заранее благодарю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. План характеристики населения страны (региона): 1. Численность, тип воспроизводства населения, демографическая политика. 2. Возрастно-половой состав населения, обеспеченность трудовыми ресурсами. 3. Национальный (этнический) состав населения. 4. Социально-классовый состав населения. 5. Основные черты размещения населения, влияние миграций на это размещение. 6. Уровни, темпы и формы урбанизации, главные города и городские агломерации. 7. Сельское расселение. 8. Общий вывод. Перспективы роста населения и обеспеченности трудовыми ресурсами. Тема 8. АФРИКА ￼
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